Senza gli stranieri turismo in forte sofferenza

ROMA (ITALPRESS) – Con l'asSenza dei turisti stranieri in Italia, solo nei mesi di luglio-agosto e settembre si registra una mancata spesa pari a 13 miliardi e 734 milioni. Quasi l'80% in meno le presenze negli hotel a 5 stelle, in particolare mancano all'appello soprattutto i turisti stranieri (-91,2%) che per le strutture di alta gamma costituiscono la componente principale della domanda. I principali habituès degli alberghi di lusso, secondo Federalberghi-Confcommercio, provengono infatti da Stati Uniti, Giappone, Russia, Australia, Brasile e Cina. Tutti mercati chiusi da oltre 5 mesi durante i quali sono andati in fumo quasi 9 milioni di pernottamenti, circa il 40% dei flussi che questi paesi generano ogni anno verso gli alberghi a 5 stelle italiani. Se mancano i turisti tutto l'indotto crolla di conseguenza.

L’annuncio l’ha dato lei stessa in due filmati che ricordano molto le «autocritiche» estorte ai prigionieri politici durante la Rivoluzione Culturale cinese. «Pensavo che questa campagna elettorale mi ...

Croazia osservato speciale: con 190 nuovi contagi solo nella giornata di ieri, il Paese dell’ex Jugoslavia più visitato dagli italiani per le vacanze — nel 2019 dall’Italia si sono registrati più di u ...

