Rummenigge: «Dobbiamo capire come controllare e mettere fuori causa Messi» (Di giovedì 13 agosto 2020) Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha parlato della prossima sfida dei bavaresi in Champions Legue Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha parlato di Messi e del Barcellona, prossimo avversario dei bavaresi in Champions. «Il Barcellona è Messi da più di dieci anni. È un giocatore che ha dominato un decennio, è stato probabilmente il migliore del mondo. Il Barcellona dipende da Messi. Dobbiamo capire come possiamo controllarlo e metterlo fuori causa. Ci pensa Davies? Se Messi giocherà dalle sue parti, Alphonso si prenderà cura di lui. Sarà una sfida difficile ma interessante. Dopo tutto, Davies non è stato superato o ... Leggi su calcionews24

