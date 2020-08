Roma, Perotti verso l’addio: su di lui Fenerbahce e Al-Shabab (Di giovedì 13 agosto 2020) Cinque stagioni, 138 presenze, 32 gol, uno dei quali importantissimo e decisivo per la qualificazione in Champions League nel 2017 in occasione della partita d’addio di Francesco Totti contro il Genoa. Stavolta però l’avventura alla Roma di Diego Perotti, attaccante argentino classe 1988, sembra davvero essere giunta al termine. Come riporta il Corriere dello Sport, l’ex Genoa ha il contratto in scadenza nel 2021 e non sembra rientrare più nei piani del club. Fenerbahce e Al-Shabab sono le squadre più interessate, la Roma chiede solamente due milioni di euro per lasciarlo partire. Leggi su sportface

