Ps5, la batteria del controller durerà il 50% in più rispetto a Ps4 (Di giovedì 13 agosto 2020) (Foto: Sony)L’ultimo leak di informazioni tecniche precise sulla nuova Ps5 riguarda il suo evoluto e performante controller DualSense e più precisamente sulla batteria integrata. L’autonomia sarà infatti molto più duratura di quella del suo predecessore, il DualShock 4 allungandosi del 50% ovvero fino a 4 ore in più di gioco. Tutto è nato da una serie di immagini del DualSense che sono state pubblicate online e che mostrano alcuni dettagli tecnici precisi come la capacità della batteria che si scopre essere da 1560 mAh ovvero circa la metà di quella media di uno smartphone. La scritta è chiaramente leggibile sul retro del controller, come da prassi per ogni dispositivo elettronico. https://twitter.com/Galaxyrain666/status/1293459335658364933 Il valore ... Leggi su wired

