Previsioni Meteo della Mattina di Giovedì 13 Agosto 2020

Ecco le Previsioni Meteo del 13 Agosto 2020, Previsioni Meteo a cura di Centro Meteo Italiano.it Il Meteo Al Nord Oggi 13 Agosto 2020 Al mattino tempo instabile su Piemonte, Lombardia e Alto Adige con fenomeni temporaleschi localmente anche intensi, più asciutto altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o …

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 13 agosto 2020: caldo africano sull’Italiano, temperature oltre la media e 8 città da bollino rosso Il grande caldo non molla la presa sull’Italia in questi giorni ...Il promontorio sub-tropicale che sta interessando il nostro Paese, nei prossimi giorni non avrà l’intenzione di mollare la presa e a parte un temporaneo indebolimento al Nord, si rinforzerà ulteriorme ...