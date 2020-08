Lipsia-Atletico Madrid 2-1: (Di giovedì 13 agosto 2020) La partita termina con la vittoria dei tedeschi che riescono ad agguantare la semifinale con una partita convincente. L'Atletico Madrid ci prova, ma solo nel secondo tempo: la superiorità del Lipsia è ... Leggi su globalist

Grazie ad un gol di Adams a due minuti dalla fine, il Lipsia batte l'Atletico Madrid e approda in semifinale di Champions dove sfiderà il PSG per un posto in finale Il Lipsia di Nagelsmann non vuole s ...Impresa del Lipsia che si è qualificato per le semifinali di Champions league. I tedeschi, nel quarto di finale giocato a Lisbona hanno battuto 2-1 l'Atletico Madrid. In semifinale il Lipsia affronter ...