Leonardo DiCaprio: nuovo accordo tra Appian Way e Sony (Di giovedì 13 agosto 2020) L'Appian Way Productions di Leonardo DiCaprio collaborerà con Sony Pictures alla realizzazione di nuovi film grazie a un accordo della durata di più anni. La casa di produzione di Leonardo DiCaprio e Jennifer Davisson, Appian Way Productions, ha stretto un nuovo accordo con Sony Pictures Entertainment. L'obiettivo è produrre nuovi lungometraggi e attualmente sono in fase di sviluppo già due opere, di cui non sono stati diffusi i dettagli. Leonardo DiCaprio ha dichiarato: "Per oltre tre decenni nel settore Tom Rothman non ha mai seguito le tradizionali norme di Hollywood. Non ha mai intrapreso la strada facile, apprezza veramente i fimmaker e ... Leggi su movieplayer

