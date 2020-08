Incidente Palermo: auto contro scooter, muore un giovane (Di giovedì 13 agosto 2020) Incidente a Palermo: uno scontro tra un’auto e uno scooter provoca la morte di un giovane di 14 anni. Il decesso dopo il ricovero in ospedale. Ennesimo Incidente stradale che aggrava il bilancio delle vittime in questa estate nera. Stavolta lo scontro, fatale per un ragazzo di 14 anni, è avvenuto a Palermo, dove un’auto ha impattato contro lo scooter guidato dal giovane. Manfredi Figlia, questo il nome del ragazzo, è stato portato d’urgenza in ospedale dove però è morto dopo poche ore dal ricovero. L’Incidente è avvenuto verso le 23:30 di ieri tra viale Lazio e viale Campania. Il ... Leggi su bloglive

rep_palermo : Palermo, incidente stradale: morto un ragazzo di quattordici anni [di ARIANNA ROTOLO] [aggiornamento delle 11:18] - MeridioNews : Incidente lungo viale Lazio, muore un 14enne L'impatto alle 23.30 tra uno scooter e un'auto - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Palermo, scontro tra auto e scooter: morto 14enne - quotidianodirg : Incidente a Palermo, muore un 14enne - SkyTG24 : Palermo, scontro tra auto e scooter: morto 14enne -