Incidente di Cuneo, il vigile del fuoco: «Lo strazio della mamma rimasta abbracciata al figlio morto e della ragazzina che urlava “è mio fratello”» (Di giovedì 13 agosto 2020) Claudio Tosello, 53 anni, ha soccorso le vittime della tragedia: «Quando sono arrivato su, poco dopo mezzanotte, ho visto una donna abbracciata a uno dei ragazzini morti. È rimasta così tutto il tempo» Leggi su corriere

