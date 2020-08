In Francia è già seconda ondata: oggi oltre 2.500 nuovi casi, crescono le terapie intensive (Di giovedì 13 agosto 2020) I numeri tornano a preoccupare l’Europa e il Mondo intero. In Spagna, in Italia, in Germania crescono i contagi giorno dopo giorno e anche in Francia la situazione sembra essere preoccupante: nella giornata di oggi sono stati registrati 2.524 nuovi contagi da Covid-19, un incremento che porta il totale ad oltre 206 mila casi. crescono anche i ricoverati ben 143 in più e anche le terapie intensive con 17 pazienti in più rispetto a ieri. La situazione torna ad essere seria. Leggi su sportface

