Dotto: 'Chi piange per il rinvio dei Giochi sta dando i numeri' (Di giovedì 13 agosto 2020) Ecco il test del post, riportato sotto: 'Leggo post di atleti disperati con didascalie strappa lacrime perché dicono di essere sconvolti e aver fatto fatica e sacrifici per nulla, visto che le ... Leggi su ilgazzettino

Dottor_Chi : @Milestemplaris @SiavoushF Però in compenso tutti possono provare l’ebbrezza di essere chiamati “dottó” o “ingegnè” ??????? - luca_passani : @Bastard1974 @AccademiaCrusca La Crusca ha spiegato che il loro è solo un consiglio, per giunta basato sull'uso dot… - Donna5267 : @markorusso69 E chi te da tuort ??uanema bell ??rall n'faccj, buona serata dotto'?? - movarturoelba : @riotta @akaSignorK @albertoinfelise quando non si hanno più risposte questa è la battuta di chi non ha capito come… - carlogubi : RT @ElicrinaMacrina: @davidealgebris Essendo il Sergio Battelli semi-analfabeta, non parteciperà in modo costruttivo alle riunioni e l'Ital… -

Ultime Notizie dalla rete : Dotto Chi Ai genovesi piace Martin Kucera Genova3000 Maurizio de Giovanni, il nuovo romanzo con il «Corriere della Sera»

Tre personaggi molto lontani tra loro per estrazione sociale, atteggiamento nei confronti della vita (e della malattia), comportamenti e abitudini: il virus cambierà tutto, e i tre passeranno, come il ...

Vizi e virtù dell’Iran, dove anche un Agnelli è di casa

“È un martire ed era italiano, come te”. Il 17 gennaio scorso, due settimane dopo l’assassinio del generale Soleimani, il comandante dei Pasdaran, centinaia di migliaia di iraniani hanno invaso la Mos ...

Tre personaggi molto lontani tra loro per estrazione sociale, atteggiamento nei confronti della vita (e della malattia), comportamenti e abitudini: il virus cambierà tutto, e i tre passeranno, come il ...“È un martire ed era italiano, come te”. Il 17 gennaio scorso, due settimane dopo l’assassinio del generale Soleimani, il comandante dei Pasdaran, centinaia di migliaia di iraniani hanno invaso la Mos ...