Covid-19, registrato un nuovo caso positivo in Irpinia

Tempo di lettura: < 1 minutoL'ASL di Avellino comunica che è risultato positivo al Covid 19 il tampone effettuato su una persona residente nel comune di Forino, già in isolamento in quanto contatto stretto di un caso positivo. L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato l'indagine epidemiologica sui contatti del caso.

