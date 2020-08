Coronavirus, altri 9 positivi a Reggio Calabria: il GOM intensifica le restrizioni e le misure di sicurezza (Di giovedì 13 agosto 2020) “La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria comunica che nel pomeriggio di oggi, nelle ore successive alla trasmissione del bollettino quotidiano alla Regione Calabria ed alla sua conseguente pubblicazione attraverso i canali ufficiali, sono stati registrati 9 nuovi positivi al CoViD-19. Di fronte a tale incremento, che coinvolge tra gli altri anche operatori sanitari, è stato deciso di intensificare le misure di sicurezza già adottate.Si sta, inoltre, procedendo a sottoporre a tampone tutti i ricoverati e tutto il personale, a partire dai reparti interessati.La nuova contingenza obbliga la restrizione delle presenze di familiari ed accompagnatori dei pazienti all’interno dei presidi ... Leggi su meteoweb.eu

