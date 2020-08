Cina, trovate tracce di Covid in alimenti congelati importati. I virus possono sopravvivere fino a due anni (Di giovedì 13 agosto 2020) Due città cinesi hanno trovato tracce di Covid-19 in alimenti congelati importati e sugli imballaggi degli stessi prodotti. Lo hanno detto le autorità locali, sollevando il timore che le spedizioni di cibo contaminato possano causare nuovi focolai di coronavirus. Un campione prelevato dalla superficie di ali di pollo congelate importate dal Brasile nella città meridionale di Shenzhen, nonché campioni di imballaggi esterni di gamberetti ecuadoriani congelati, venduti nella città nord-occidnetale di Xi'An, sono risultati positivi al virus, stando a quanto hanno detto oggi le autorità locali.Dichiarazioni arrivate il giorno dopo che tracce del coronavirus sono state ... Leggi su ilfogliettone

