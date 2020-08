Capello sicuro: “Thiago Silva può fare 2 anni in Serie A con… la sigaretta in bocca” (Di giovedì 13 agosto 2020) Una gara con pochi errori. Thiago Silva, nonostante l'età, si conferma un difensore di assicura affidabilità. La partita in Champions League del suo Psg contro l'Atalanta lo conferma. Al termine del torneo, però, il brasiliano saluterà Parigi. Il suo futuro, ancora oggi, resta comunque incerto. Diversi i rumors di mercato sul suo conto e Fabio Capello, ex mister e ct, ha voluto "fargli da sponsor" magari immaginandolo di nuovo in Serie A.Capello: "Thiago Silva in Italia con la sigaretta in bocca"caption id="attachment 960875" align="alignnone" width="684" Thiago Silva (getty images)/captionIntervenendo ai microfoni di Sky Sport, nel dopo partita di Atalanta-Psg, Capello si è soffermato sul capitano dei franci ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Capello sicuro: 'Thiago Silva può fare 2 anni in Serie A con... la sigaretta in bocca' - - salv12342 : @ruiu19 A quale proprietà sarebbe 'storicamente molto legato' capello? Che noia Ruiu. Ma poi questa fantomatica pro… - sghi29 : @iltrenca Sicuro ma io sto entusiasmo interno non lo sentivo da quando arrivò capello. Quindi sono super positivo:) - michele241075 : @tcarapezza @battitomilan7 Si sicuro ..dico solo che capello ha trovato una situazione migliore..e guardiola almeno… - SteRosso : RT @FedRedBlack: Zaniolo già più forte di Kakà, merita di sicuro il pallone d'oro a breve...aveva ragione Capello. Sì. -

Ultime Notizie dalla rete : Capello sicuro Capello sicuro: “Thiago Silva può fare 2 anni in Serie A con… la sigaretta in bocca” ItaSportPress Capello a Sky: "La differenza l'ha fatta la prestanza fisica dei difensori del Barça"

Comunque il Napoli ha fatto una buona figura e una bella partita. Fabio Capello ha commentato a caldo ai microfoni di Sky Sport Barcellona-Napoli: "Bella partita del Barcellona che ha giocato con molt ...

Capello: «Lo spumante non basta Juve da champagne, Pirlo è okay»

Fabio Capello, campione d’Europa nel 1994 con il Milan, ex giocatore (1970-76) e allenatore (2004-06) della Juve, se l’aspettava l’ennesimo fallimento bianconero in Europa? «Non avrei mai pensato che ...

Comunque il Napoli ha fatto una buona figura e una bella partita. Fabio Capello ha commentato a caldo ai microfoni di Sky Sport Barcellona-Napoli: "Bella partita del Barcellona che ha giocato con molt ...Fabio Capello, campione d’Europa nel 1994 con il Milan, ex giocatore (1970-76) e allenatore (2004-06) della Juve, se l’aspettava l’ennesimo fallimento bianconero in Europa? «Non avrei mai pensato che ...