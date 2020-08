Bonus partite iva, crimi 'ho deferito deputato rizzone a probiviri' (Di giovedì 13 agosto 2020) ROMA, ITALPRESS, - "In relazione alla vicenda del Bonus da 600 euro, destinato a partite IVA, lavoratori autonomi e professionisti, ho deferito il deputato Marco rizzone al Collegio dei probiviri ... Leggi su gazzettadiparma

fattoquotidiano : Ci sono tre parlamentari che hanno beneficiato del bonus 600 euro pensato per aiutare le partite Iva e questi due g… - Avvenire_Nei : Parlamentari, assessori e consiglieri comunali e altri politici con redditi elevati che hanno preso l'aiuto per le… - msgelmini : Altro che trasparenza, l’audizione #Tridico sull’uso distorto del bonus Inps per le partite Iva non sarà trasmessa… - FaustoBolo : Certamente un notevole Nr di partite Iva avranno chiesto il bonus pure non avendone necessità, ma un parlamentare,… - 3ruk0 : RT @ScanziFederico: Prendono il bonus Partite IVA Si fanno fare set da 35.000€ Rimborsi benzina stellari E poi vogliono tagliare i parlame… -