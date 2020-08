Bonus Iva: sospensioni e fuori da liste 3 leghisti e un 5 Stelle. Il centrodestra punta Tridico: audizione sarà in streaming (Di giovedì 13 agosto 2020) Il presidente dell'Inps tra poche ore alla Camera riferirà i nomi dei parlamentari che hanno incassato i 600 euro destinati alle partite Iva in difficoltà. Salvini ha già sospeso i due deputati Dara e ... Leggi su tg.la7

