Bielorussia: rilasciati oltre 1.000 manifestanti (Di giovedì 13 agosto 2020) Vedi servizio delle 18.34, ROMA, 13 AGO - Il governo della Bielorussia ha annunciato di aver rilasciato oltre 1.000 manifestanti arrestati durante le manifestazioni seguite alla controversa rielezione ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

amnestyitalia : ?? Uso eccessivo della forza in #Bielorussia ?? Siano avviate indagini sul comportamento delle forze di polizia e sia… - sardanews : Bielorussia: rilasciati oltre 1.000 manifestanti - FabioGaruccio : Bielorussia: rilasciati oltre 1.000 manifestanti - Ultima Ora - ANSA - CdT_Online : Erano stati arrestati in seguito alla controversa rielezione di Alexander Lukashenko - fisco24_info : Bielorussia: rilasciati oltre 1.000 manifestanti: Lukashenko ha ordinato di aprire un'indagine sui fermi -

Domenica 9 agosto si sono svolte le elezioni presidenziali in Bielorussia, e dopo le esclusioni di 10 candidati dell’opposizione, e la vittoria Aleksandr Lukashenko sono iniziate proteste di massa in ...Aleksandr Lukashenko, il padre e padrone della Bielorussia è seriamente preoccupato per gli ultimi avvenimenti nel suo Paese. Mentre per il quinto giorno migliaia di manifestanti occupano pacificament ...