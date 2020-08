Barillà perde la Serie A, in attesa di ritrovarla con il Monza (Di giovedì 13 agosto 2020) Antonino Barillà perde la Serie A che aveva tanto faticosamente conquistato con il Parma. Un grande contratto, quello del Monza, in linea con le enorme ambizioni di Berlusconi e Galliani. Di sicuro Barillà in B è un valore aggiunto, ma ci aveva messo tanto per conquistare la Serie A. Un mese e mezzo fa c’erano stati contatti con la Reggina, la squadra della sua città, ma le richieste di ingaggio erano troppo alte. Evidentemente il Monza si è superato. Il suo agente Caravello ha preferito far scendere di categoria uno dei pochissimi calciatori che aveva guidato alla scalata in A. Aspettando di risolvere la pratica relativa a Pigliacelli, il portiere non ha trovato un club in grado di farlo rientrare in Italia per porre fine al suo esilio in Romania, a ... Leggi su alfredopedulla

