Autostrada A1: chiusura del casello di Monte San Savino per la processione col vescovo (Di giovedì 13 agosto 2020) chiusura del casello A1 di Monte San Savino (Arezzo) per la benedizione legata alla Madonna delle Vertighe, patrona dal 1964 dell'Autostrada del Sole e di cui esiste un santuario proprio nei pressi dello svincolo. La cerimonia si svolgerà domani, venerdì 14 agosto, alle ore 21 Leggi su firenzepost

Ospedale Santa Scolastica: gastroenterologia non rischia

Nessuna chiusura del reparto di gastroenterologia né tanto meno rischi di qualsiasi altra natura. È la Asl a tranquillizzare i cittadini della città martire e del Cassinate ma pure a "raccontare" come ...

Nessuna chiusura del reparto di gastroenterologia né tanto meno rischi di qualsiasi altra natura. È la Asl a tranquillizzare i cittadini della città martire e del Cassinate ma pure a "raccontare" come ...