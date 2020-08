A un mese dall’inizio della scuola si cercano 20 mila aule, a Roma istituti in difficoltà (Di giovedì 13 agosto 2020) A un mese dall’inizio del nuovo anno scolastico in tempo di emergenza Covid, e della chiusura degli istituti la settimana successiva per le elezioni regionali e il referendum sul taglio dei parlamentari, il 30% delle scuole di Roma e del Lazio non è in grado di dire come saranno distanziati gli alunni e gli studenti con i banchi con o senza rotelle. Mancano le aule, in particolare nella Capitale. E i nuovi 2,4 milioni di banchi che il Commissario straordinario … Continua L'articolo A un mese dall’inizio della scuola si cercano 20 mila aule, a Roma istituti in difficoltà proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

