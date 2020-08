VIDEO – Usurai, mani sulle imprese in crisi-Covid. Finanza, due arresti (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta e coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, nei confronti di tre persone indagate per usura, estorsione e lesioni personali aggravati dal ‘metodo mafioso’. Il provvedimento rappresenta l’epilogo di una complessa indagine condotta dai finanzieri del Gruppo di Torre Annunziata e della Compagnia di Castellammare di Stabia “che ha tratto origine dall’approfondimento di alcune operazioni finanziarie anomale e che è stata ulteriormente sviluppata a seguito di denunce presentate da un nucleo familiare di imprenditori operanti nel campo del turismo e della ristorazione, incapaci di far fronte alle ingenti pretese usurarie dei ... Leggi su ladenuncia

