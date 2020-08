Scuola, 11mila assunzioni di personale ATA. Anief: “Si deve fare di più” (Di mercoledì 12 agosto 2020) (Teleborsa) – Per la Scuola prendono il via le assunzioni di 11.323 profili ATA, gli addetti tecnico-amministrativi con funzioni di sorveglianza, igiene, segreteria ed amministrazione, fra i più numerosi della popolazione dei precari. Un risultato raggiunto grazie alle “pressanti” richieste del giovane sindacato della Scuola Anief al Ministero dell’Istruzione guidato da Lucia Azzolina. Il colloquio tra una delegazione ATA del sindacato, rappresentata da Cristina Dal Pino e Teresa Vitiello, ed il responsabile del Ministero Filippo Serra è stato importante ai fini delle trattative a difesa della categoria. L’esponente del ministero, infatti, ha preso atto che gli organici non cambiano di molto, visti i fondi a disposizione, ma l’importante è che la normativa sui ... Leggi su quifinanza

Immissioni in ruolo Ata, più di 11mila assunzioni: ecco i numeri divisi per regione. Tabelle (PDF e Excel)

Il Ministero dell’Istruzione ha convocato ieri, martedì 11 agosto, le parti sindacali per un confronto riguardante le immissioni in ruolo del personale Ata presentando i numeri delle assunzioni. Il co ...

