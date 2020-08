Poty è l’orto verticale sostenibile e intelligente (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’orto verticale Poty (foto: Hexagro)Per chi ha poco spazio a disposizione e il pollice non particolarmente verde, ecco la soluzione: un orto verticale sostenibile (è fabbricato con materiali riciclati e riciclabili), modulare e smart (nel senso che permette di dialogare con un chatbot-giardiniere). Lo ha lanciato Hexagro, azienda hi-tech specializzata nel vertical farming, e si chiama Poty. Pensato per balconi e terrazzi di città, occupa uno spazio limitato dato che si sviluppa in altezza, ma permette di contenere fino a 20 piante nella versione più piccola e fino a 40 in quella grande. I vasi a quadrifogli sono indicati per coltivare piccoli frutti come fragole e lamponi, verdure a foglia, ortaggi e piante aromatiche stagionali (dal ... Leggi su wired

