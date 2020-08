Pallanuoto, inchiesta dell’Espresso fa tremare Len, Federnuoto e Barelli (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il tema più controverso nel mondo dello sport è quello delle norme sul limite mandati. Nel Testo unico dei decreti attuativi c'è un preciso indirizzo del ministro dello Sport Spadafora che vieta la ricandidatura del presidente di lungo corso come nel caso di Paolo Barelli al vertice della Federnuoto da 20 anni, ma anche della Len. Proprio la gestione della federazione europea di nuoto è oggetto di indagini in Svizzera e le cui conseguenze potrebbero coinvolgere anche l’Italia. Per fare luce sulla vicenda, che potrebbe travolgere Barelli, stanno lavorando gli investigatori del Dipartimento frodi e riciclaggio di denaro della Procura penale svizzera del Canton Vaud. Il giornale l'Espresso ha cercato di indagare sulla vicenda che vede una girandola di appalti, sponsor e consulenze. Si mette in ... Leggi su itasportpress

I giorni più complicati e sempre pienissimi di Barelli. La magistratura svizzera (la procura penale del canton Vaud) si muove e dopo aver ascoltato il grande accusatore Bartolo Consolo martedì scorso, ...

