Olbia, rom aggredisce un anziano in casa e lo trascina di forza in auto per andare al bancomat (Di mercoledì 12 agosto 2020) Aggressione a Olbia. Un rom di 32enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania per rapina e violenza privata ai danni di un anziano signore. L’indagato appartiene a una nota famiglia rom originaria della Sicilia. Da anni ormai il gruppo vive nel sud della Sardegna e i suoi appartenenti sono stati essere più volte coinvolti in reati simili. Olbia, il rom si introduce nella casa dell’anziano L’uomo, insieme con un complice, ha finto di essere un riparatore ambulante di cucine a gas e arrotino di coltelli da cucina. In questo modo ha avuto l’occasione di introdursi nell’abitazione di un 85enne quasi totalmente ipovedente. Dopo aver finto di riparargli la cucina a Olbia, il rom gli ha ... Leggi su secoloditalia

vivere_sardegna : Si finge arrotino e deruba un 85enne di Olbia quasi ipovedente: Rom nei guai - sardanews : Si finge arrotino e deruba un 85enne di Olbia quasi ipovedente: Rom nei guai -

Ultime Notizie dalla rete : Olbia rom Si finge arrotino e deruba un 85enne di Olbia quasi ipovedente: Rom nei guai Casteddu Online Supercoppa italiana: il girone D si gioca tutto a Olbia

L'ha spuntata la società sassarese: tutte le gare della prima fase della Supercoppa italiana si disputeranno al Geovillage di Olbia, dove la Dinamo sta svolgendo la preparazione all'undicesima stagion ...

Supercoppa al via il 27 agosto. Virtus Roma in campo il 3 settembre

Una formula completamente rinnovata, tutte le sedici squadre in campo, quattro gironi, poi una Final Four a Bologna con le vincenti di ogni girone dal 18 al 20 settembre. La “nuova” Supercoppa di seri ...

L'ha spuntata la società sassarese: tutte le gare della prima fase della Supercoppa italiana si disputeranno al Geovillage di Olbia, dove la Dinamo sta svolgendo la preparazione all'undicesima stagion ...Una formula completamente rinnovata, tutte le sedici squadre in campo, quattro gironi, poi una Final Four a Bologna con le vincenti di ogni girone dal 18 al 20 settembre. La “nuova” Supercoppa di seri ...