Meteo caldo peggiore del 2003. Ondate di calore a ripetizione (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Meteo estivo del 2003 viene spesso menzionato per il suo lunghissimo periodo caldo. Fu un'estate terribile per il susseguirsi di Ondate di calore che culminarono con l'evento maggiore in agosto. Il terribile anniversario è in questi giorni. Osservando i valori estremi registrati quell'estate in alcune stazioni Meteorologiche italiane, noterete che successive Ondate di caldo hanno portato i termometri a valori anche superiori. Nel 2003, però il calore fu pressoché continuo. Elaborazione grafica con il contributo fotografico di Adobe. Le temperature massime estreme del 2003: Firenze +41,1 Prato +40,5 Trento +40,7 Piacenza +40,4 Milano Centro ...

Il meteo estivo del 2003 viene spesso menzionato per il suo lunghissimo periodo caldo. Fu un’estate terribile per il susseguirsi di ondate di calore che culminarono con l’evento maggiore in agosto. Il ...

