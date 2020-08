Mattino: per Ghoulam spunta la pista Cagliari (Di mercoledì 12 agosto 2020) Potrebbe essere Cagliari la nuova destinazione di mercato di Faouzi Ghoulam, scrive il Mattino. DI Francesco, infatti, ha scelto come vice Francesco Calzona, l’ex assistente di Sarri a Napoli, che è un grande sponsor dell’algerino. “E a proposito di Cagliari, è lì che potrebbe andare Ghoulam. Perché Di Francesco si è portato con sé come vice Francesco Calzona, l’ex assistente di Sarri nel triennio napoletano. E Calzona è uno sponsor di Ghoulam, conoscendone la forza fisica. Trattativa che ancora deve però decollare”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Mattino per Napoli, interdittiva antimafia per i centri diagnostici della famiglia Cesaro: «Faremo... Il Mattino Capaci chiude le spiagge libere per Ferragosto: restano aperte quelle di Carini e Isola

Un Ferragosto molto particolare quello di quest’anno poiché, se negli anni precedenti si poteva festeggiare liberamente in spiaggia, oggi per via dell’emergenza sanitaria non si potrà più fare. E così ...

Ferrari: la SF1000 dal fondo emerge una deriva positiva

La squadra del Cavallino ha saputo ottimizzare a Silverstone il potenziale della SF1000 riuscendo a sfruttare le gomme Pirelli sulla pista inglese: sul fondo si è notato un vistoso flap verticale che ...

