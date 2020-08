L'Inps: 'Se la Camera lo chiede daremo i nomi dei deputati che hanno chiesto il bonus' (Di mercoledì 12 agosto 2020) L'Inps avrebbe dato la propria disponibilità a fornire i nomi dei parlamentari coinvolti nel caso del bonus da 600 euro su esplicita richiesta della presidenza di Montecitorio. Sono in corso ... Leggi su globalist

La decisione di Pasquale Tridico arrivo dopo il via libera del Garante per la privacy, che ha spiegato che in questo caso non sussiste il principio di riservatezza. A farne richiesta formale deve però ...Caos Bonus 600 chiesto da 5 parlamentari e da diversi consiglieri regionali: Inps pronto a pubblicare i nomi con la richiesta della Camera. Lega “sospesi i furbetti” Il Presidente Inps Pasquale Tridic ...