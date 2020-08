La Bielorussia nel caos blocca Internet. Basta un click per spegnere il dissenso (Di mercoledì 12 agosto 2020) E’ Bastato un “click”. L’interruttore di Aleksandr Lukashenko domenica sera ha spento Internet e bloccato le comunicazioni mobili in Bielorussia. E’ lo “switch” della censura digitale, quello che in un attimo tronca la più moderna forma di vita democratica e isola tutto e tutti. E’ l’espressione più violenta delle modalità di cancellare la democrazia, quella che va ben oltre il limitare la navigazione online, il filtrare i contenuti, il controllare chi-fa-cosa alle prese con un pc o uno smartphone. La pressione di quell’invisibile pulsante placa le rivolte e spegne il dissenso, impedendo la libera circolazione delle informazioni, chiudendo il sipario su un palcoscenico dove a quel punto può ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : ELEZIONI IN BIELORUSSIA La vittoria di Lukashenko finisce nel sangue, ecco cosa sta accadendo - Radicali : ???? Alexander Lukashenko, che guida la Bielorussia dal 1994 ed è “l’ultimo dittatore d’Europa”, sta provando a schia… - cavalieredanie1 : RT @bscfederico: La pressione dei tanti dossier si è fatta sentire. Venerdì i ministri degli esteri dell'UE si incontreranno per discutere… - bscfederico : La pressione dei tanti dossier si è fatta sentire. Venerdì i ministri degli esteri dell'UE si incontreranno per dis… - marziogmian : RT @Paolo_Lepri: Bielorussia, il dilemma dell’Ue: diritti umani o interessi geopolitici? La politica estera comune, il pilastro che non è m… -