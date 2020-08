Grillo sponsorizza la Raggi e scatta la rivolta: «Vieni a Roma e vedi i disastri della tua Virginia» (Di mercoledì 12 agosto 2020) La “benedizione” di Beppe Grillo alla Raggi sembra quasi un tentativo di metterci una pezza. Dal momento che la “sindaca” non ha voluto sentire ragioni e non ha fatto il passo indietro, i Cinquestelle si sono trovati spiazzati. Non hanno avuto altra scelta se non quella di mettersi in riga e iniziare a dire quanto Virginia sia “brava e buona”. È toccato farlo anche a quelli che proprio non volevano la ricandidatura. Grillo fa lo sponsor della Raggi, è rivolta La foto insieme alla Raggi, che Grillo ha postato su Twitter con la scritta Daje, fa discutere. Non ci sono solo le ironie e le polemiche del mondo politico. I social s’infiammano, tra ironie, sfottò e anche insulti. ... Leggi su secoloditalia

