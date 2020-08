Governo, via libera a dilettanti e campionati giovanili (Di mercoledì 12 agosto 2020) Finalmente tutto il calcio italiano può tornare in campo: con il via libera dato oggi dal Governo al documento “Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile” predisposto dalla FIGC, si pongono le basi per la ripresa di tutti i campionati e tornei svolti sul territorio nazionale, comprese le attività di … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Ultime Notizie dalla rete : Governo via Le Regioni al governo: via i limiti per la capienza dei bus, turni per le scuole Rai News Figc. Via libera ai campionati dilettantistici e giovanili

"Risultato importante frutto di un lavoro incessante", dice il presidente Gravina ROMA (ITALPRESS) - Palla al centro su tutti i campi e a qualsiasi livello. Finalmente, infatti, tutto il calcio italia ...

Via libera ai campionati dilettantistici e giovanili: riparte tutto il calcio italiano

Finalmente tutto il calcio italiano può tornare in campo: con il via libera dato oggi dal Governo al documento ‘Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanil ...

