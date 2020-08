Giuseppe Carbone, dalla Fials alla candidatura in Puglia con Fratelli d'Italia (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ho maturato una lunghissima esperienza in campo sindacale, attraverso la Fials (Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità). Si tratta di una mia creatura, visto che l'ho fatta nascere io e continuo a guidarla anche adesso che è divenuta la più importante realtà a livello nazionale tra i sindacati autonomi in campo sanitario. Ho girato (e continuo a farlo) in lungo e in largo la nostra Penisola, con l'obiettivo di difendere i lavoratori che operano in questo settore, ma facendo sentire forte la mia voce anche a tutela dei cittadini-fruitori del servizio sanitario. Tutto questo è valso alla nostra Fials un riconoscimento a livello europeo, visto che siamo membri della Confederazione europea dei sindacati indipendenti (CESI) con sede a Bruxelles. Insomma, una vita movimentata, sempre ... Leggi su liberoquotidiano

studio100br : Regionali: Giuseppe Carbone ufficializza e presenta la sua candidatura Ho maturato una lunghissima esperienza in c… - CaporaleLuca : Calcio, Giuseppe Sarcone il vice allenatore dell’Orta Nova, affiancherà il tecnico Carbone - antonioamantini : RT @LaCgilnel900: “Perché - diceva Giuseppe #DiVittorio - la fame, la fatica, il sudore, non hanno colore e il padrone è uguale #8agosto #M… - CarmeloMontana2 : RT @LaCgilnel900: “Perché - diceva Giuseppe #DiVittorio - la fame, la fatica, il sudore, non hanno colore e il padrone è uguale #8agosto #M… - Luca12ago63 : RT @LaCgilnel900: “Perché - diceva Giuseppe #DiVittorio - la fame, la fatica, il sudore, non hanno colore e il padrone è uguale #8agosto #M… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Carbone Fials, Giuseppe Carbone: "Assunzioni e mobilità di infermieri nella sanità pugliese prima delle elezioni regionali" Liberoquotidiano.it Somma Vesuviana, arch. Serpico: “Una soluzione a impatto zero per l’ascensore della Collegiata”

Stavolta si tratta di un vero ascensore e non di un servoscala come quello montato sui gradoni del sagrato e fatto rimuovere celermente in seguito all’intervento dei Carabinieri: tutto questo accadeva ...

FIALS (CARBONE), INTEGRARE SUBITO I CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO FIRMATI DAGLI OSS AL PALASPORT PER NON RENDERLI INEFFICACI.

Dopo l’accettazione all’assunzione come Operatore Socio Sanitario nella ASL di Brindisi avvenuta lo scorso 8 luglio con la preferenza espressa del luogo e posto di lavoro in base alla graduatoria del ...

Stavolta si tratta di un vero ascensore e non di un servoscala come quello montato sui gradoni del sagrato e fatto rimuovere celermente in seguito all’intervento dei Carabinieri: tutto questo accadeva ...Dopo l’accettazione all’assunzione come Operatore Socio Sanitario nella ASL di Brindisi avvenuta lo scorso 8 luglio con la preferenza espressa del luogo e posto di lavoro in base alla graduatoria del ...