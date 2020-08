"E' stato un anno difficile.Nadia mi manca molto". Il ricordo della madre Margherita (Di mercoledì 12 agosto 2020) ″È stato un anno molto difficile. Nadia mi manca molto, anche se la sento comunque sempre vicina a me”. Lo ha detto Margherita Rebuffoni, la mamma di Nadia Toffa, alla vigilia del primo anniversario della morte. “Ha avuto una forza pazzesca ed era lei che trasmetteva serenità e tranquillità a me”, ha spiegato la donna.“Ha subito in due anni cinque interventi chirurgici e superato anche la meningite. Quando il tumore è tornato per l’ultima volta se ne era accorta da sola senza fare la tac. Aveva una grande voglia di fare anche negli ultimi mesi, nonostante la malattia fosse sempre più grave. Nadia era aggrappata alla vita e mi ha ... Leggi su huffingtonpost

CATANIA - Gli agenti del Commissariato "Borgo-Ognina" hanno eseguito - dopo la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione - un ordine di carcerazione nei confronti di Francesco Cristaldi, 24 anni. Il ...

Senza Giove il Sistema solare avrebbe potuto ospitare fino a sei “gemelli” della Terra

Insomma, nel Sistema solare siamo soli, e la colpa ... sita ad “appena” 27 anni luce dalla Terra. Poiché non ospita un pianeta come Giove, si ritiene che attorno ad essa possano esserci ...

