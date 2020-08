Calciomercato Napoli, si valuta un attaccante ed una cessione illustre: via uno tra Koulibaly e Fabian? (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Calciomercato non è ancora aperto, tuttavia è necessario avviare le trattative già durante questo periodo di agosto per evitare di rimanere a mani vuote a Settembre. In particolare, il Napoli si è mosso in anticipo annunciando un grande acquisto, l’attaccante del Lille Victor Osimhen. Secondo le ultime indiscrezioni, però, Aurelio De Laurentiis potrebbe chiudere … L'articolo Leggi su dailynews24

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, sei intoccabili per Gattuso: Giuntoli su Faraoni in caso di addio di Hysaj CalcioNapoli1926.it REPUBBLICA - Allan dice addio al Napoli! Lotta a due per il brasiliano, Ancelotti non molla

L'edizione odierna del quotidiano Repubblica, nello spazio riservato al calcio, fa un focus sul mercato del Napoli di Aurelio De Laurentiis. In mediana tutto ruota attorno ad Allan. Il centrocampista ...

SPORTITALIA - Koulibaly, nuova offerta del City: 63 milioni di euro più bonus

Il Manchester City non molla Kalidou Koulibaly. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà a Sportitalia, l'agente del difensore senegalese, Ramadani, avrebbe presentato nelle ultime ore al Napoli una ...

