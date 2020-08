Benevento, ufficiale l’arrivo di Kamil Glik dal Monaco (Di mercoledì 12 agosto 2020) Colpo d’esperienza per il Benevento: acquistato Kamil Glik dal Monaco a titolo definitivo. Il polacco fa ritorno in Italia dopo 4 stagioni Kamil Glik è un nuovo giocatore del Benevento: a rendere noto l’accordo con il calciatore ed il Monaco ci ha pensato la società giallorossa nella serata di martedì. Di seguito, ecco il comunicato del club: “Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società AS Monaco per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Kamil Jacek Glik. Il difensore polacco ha sottoscritto un contratto con il sodalizio giallorosso fino al 30 giugno 2023“. Kamil ... Leggi su zon

FantaMasterApp : 'Benevento, dopo Glik assalto a Gervinho: spunta anche un ex Milan' - ilnostrofanta : Ufficiale: Kamil #Glik è un nuovo giocatore del #Benevento - Salvato95551627 : RT @CB_Ignoranza: Ufficiale: Kamil Glik è un nuovo calciatore del Benevento. #Benevento #Glik - kunbrate1 : RT @CB_Ignoranza: Ufficiale: Kamil Glik è un nuovo calciatore del Benevento. #Benevento #Glik -