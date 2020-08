Beirut, una settimana dopo: alle 18.08 la voce del muezzin richiama i fedeli per ricordare le vittime – Video (Di mercoledì 12 agosto 2020) Martedì 4 agosto, alle 18:08, la forte esplosione avvenuta nel porto di Beirut stravolgeva la città, provocando la morte di centinaia di morti e feriti e distruggendo case ed edifici. A una settimana di distanza, la capitale libanese ricorda quel momento così tragico. alle 18:08 le chiese hanno suonato le campane e i muezzin hanno richiamato i fedeli a un momento di preghiera. L'articolo Beirut, una settimana dopo: alle 18.08 la voce del muezzin richiama i fedeli per ricordare le vittime – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

NicolaPorro : #DimaSadek, coraggiosa #giornalista libanese, ha lanciato un'accusa contro i responsabili dell'#esplosione di… - DarioNardella : Celebriamo #SanLorenzo con il corteo storico e la tradizionale offerta dei ceri. Abbiamo messo su Palazzo Vecchio u… - MSF_ITALIA : 'Tremavano i muri, il tetto crollava, sentivo le voci della gente che gridava per le strade, il rumore dei vetri ro… - ilfattovideo : Beirut, una settimana dopo: alle 18.08 la voce del muezzin richiama i fedeli per ricordare le vittime – Video - claudialode : RT @MSF_ITALIA: 'Tremavano i muri, il tetto crollava, sentivo le voci della gente che gridava per le strade, il rumore dei vetri rotti, c'e… -