Un taglio sì, ma non così: perché votare no al taglio dei parlamentari (Di martedì 11 agosto 2020) Il 20 settembre, oltre che per le regionali, si voterà - a meno che la Corte Costituzionale non accolga i ricorsi dei comitati per il no - sul referendum costituzionale per confermare il taglio dei parlamentari voluto dai grillini, che porta la Camera da 630 a 400 membri e il Senato da 315 a 200. Il taglio è stato supinamente accettato da tutti i partner di governo del Cinquestelle, un po’ per paura di essere accusati di difendere la casta e, soprattutto, per restare (Salvini) o andare (Zingaretti e Renzi) al governo.È una riforma pessimaLa riduzione del numero dei parlamentari è un obiettivo condivisibile se accompagnato da un cambiamento complessivo del sistema istituzionale. Per questo a suo tempo ho combattuto per far passare la riforma Renzi, ... Leggi su huffingtonpost

BentivogliMarco : Dire che il parlamento e' più autorevole con meno parlamentari e' come dire che lo e' il calcetto rispetto al calci… - davidallegranti : —Inqualificabili i parlamentari che hanno chiesto i 600 euro di bonus —Pessima la norma che l’ha consentito —Non… - Linkiesta : Non ci sarà maggior rapidità perché il voto non cambierà le funzioni delle due camere. Con i collegi giganteschi a… - alessita_1994 : RT @Siciliano741: #bonus600euro l'ingordigia degli eletti dimostra che ogni ipotesi di taglio dello stipendio è utopia. C'è chi lo stipendi… - Siciliano741 : #bonus600euro l'ingordigia degli eletti dimostra che ogni ipotesi di taglio dello stipendio è utopia. C'è chi lo st… -

Ultime Notizie dalla rete : taglio non Bonus Inps a deputati, Lonardo attacca Tridico e dice no a taglio parlamentari NTR24 Prende forma il museo a cielo aperto sull’Olivetti Il passato industriale rivive davanti alla stazione

Obiettivo: non dimenticare la storia industriale di un colosso dell ... E dopo gli ultimi lavori di queste settimane a settembre ci sarà il taglio del nastro. Si tratta di un progetto ideato ...

Tra spari e brividi Trump parla. E promette il taglio delle tasse

AGI - Il virus "non sarebbe dovuto mai uscire dalla Cina", dice ancora una volta Trump in una conferenza stampa in cui non è mancata una certa tensione. Appena iniziata, è stata subito interrotta a ca ...

Obiettivo: non dimenticare la storia industriale di un colosso dell ... E dopo gli ultimi lavori di queste settimane a settembre ci sarà il taglio del nastro. Si tratta di un progetto ideato ...AGI - Il virus "non sarebbe dovuto mai uscire dalla Cina", dice ancora una volta Trump in una conferenza stampa in cui non è mancata una certa tensione. Appena iniziata, è stata subito interrotta a ca ...