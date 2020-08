Un amore sopra le righe: trama, cast e anticipazioni film Rai 3 (Di martedì 11 agosto 2020) Siete in cerca di un film che sappia divertire e allo stesso tempo emozionare? Allora non lasciatevi sfuggire Un amore sopra le righe! La pellicola del 2017, in onda oggi 11 agosto 2020 dalle 21:20 su Rai 3, è stata diretta da Nicolas Bedos, attore, sceneggiatore e compositore noto al grande pubblico per aver recitato in opere come L’invitation, L’arte della fuga, Le débarquement, Tutti pazzi per Rose e Bouquet final.Segui Termometro Politico su Google News La commedia sentimentale, il cui titolo originale è Mr & Mme Adelman, ha potuto contare sulla fotografia di Nicolas Bolduc, il montaggio di Anny Danché mentre le musiche sono state curate dal regista assieme a Philippe Kelly. Ma vediamo insieme la sinossi di Un amore sopra le ... Leggi su termometropolitico

