Ufficiale – Monza, ecco il bomber Maric (Di martedì 11 agosto 2020) Attraverso una nota Ufficiale, il Monza annuncia l'arrivo di Mirko Maric, capocannoniere dell'ultimo campionato croato, dove ha realizzato 20 gol con la maglia dell'Osijek. La notizia del suo arrivo circolava già da tempo ma ora è stata comunicata anche dal sito Ufficiale brianzolo e dai canali social del club. Per il centravanti contratto fino al 2025.Monza: il comunicato su Mariccaption id="attachment 1005339" align="alignnone" width="800" Maric Monza (twitter Monza)/captionQueste le parole della società sull'arrivo dell'attaccante: "Altro grande colpo in attacco: dopo il danese Gytkjaer, arriva al Monza Mirko Maric, capocannoniere dell'ultimo campionato croato, dove ha realizzato ... Leggi su itasportpress

Ufficiale – Monza, ecco il bomber Maric

Monza, nuovo colpo in attacco: UFFICIALE Maric

Il Monza è scatenato sul mercato in vista del prossimo campionato di Serie B. I brianzoli, infatti, hanno ufficiliazzato l’acquisto di Mirko Maric. Capocannoniere dello scorso campionato croato con 20 ...

