Ternana, Lucarelli si presenta: “È l’ambiente giusto per me” (Di martedì 11 agosto 2020) Un ex Perugia per rilanciare la Ternana, alla terza stagione consecutiva in Serie C.Finita la gestione di Fabio Gallo, i rossoverdi ripartono da Cristiano Lucarelli, scelto come nuovo allenatore.L'ex tecnico del Catania è stato presentato insieme al proprio staff presso l’hotel Garden."Negli occhi del presidente e del ds ho visto la giusta voglia di rivincita e la volontà di vincere, questo ci accomuna - le prime parole - Ho fatto molta gavetta volontaria, partendo dal basso. Questo è stato un elemento di crescita notevole, soprattutto nelle difficoltà. Sono certo di aver trovato alla Ternana l’ambiente giusto per me, sano ed ambizioso".Lucarelli ha dato anche qualche dritta tattica: "Riguardo al modulo di gioco – ha proseguito l’ex ... Leggi su itasportpress

