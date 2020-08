Si correrà la Cividale-Castelmonte dal 2 al 4 ottobre 2020 (Di martedì 11 agosto 2020) La decisione tanto attesa è arrivata. La cronoscalata Cividale-Castelmonte si correrà. La scuderia Red White, organizzatrice della corsa, l’ha stabilito dopo l’ultima ordinanza emanata dal presidente della Regione Friuli Venezia-Giulia, Massimiliano Fedriga, con la quale ha consentito (per ora dal 1° al 31 agosto, con possibilità di proroga) la presenza del pubblico a manifestazioni non professionistiche. La gara, che sarà valevole quest’anno per il Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM), per il Trofeo Italiano Velocità Montagna (TIVM), per il Campionato Sloveno, per il campionato del Centro Europa (FIA CEZ). La gara si terrà dal 2 al 4 ottobre e sarà l’unica in programma nel 2020 nel territorio regionale per quanto concerne il ... Leggi su udine20

