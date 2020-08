Scuola: distanziamento, aule e trasporto pubblico i nodi da risolvere (Di martedì 11 agosto 2020) La data del 14 settembre si avvicina, il tempo inizia a stringere per organizzare in sicurezza il rientro degli studenti nelle aule. Niente viene escluso, lo ribadisce la Azzolina: 'Non c'è nessuno ... Leggi su tg.la7

Ultime Notizie dalla rete : Scuola distanziamento Scuola, si cercano le aule per mantenere il distanziamento: «Lezioni nei b&b e nelle... Quotidiano di Puglia Scuola: distanziamento, aule e trasporto pubblico i nodi da risolvere

La data del 14 settembre si avvicina, il tempo inizia a stringere per organizzare in sicurezza il rientro degli studenti nelle aule. Niente viene escluso, lo ribadisce la Azzolina: "Non c'è nessuno sc ...

In classe o a distanza, il dilemma dei genitori

TORONTO – Mentre l’8 settembre, giorno di riapertura delle scuole, si avvicina sempre di più i genitori debbono decidere in questi giorni se sia opportuno o meno rimandare i figli a scuola a settembre ...

