Roma, brutto incidente tra un monopattino elettrico e un mezzo dell’Ama: ferito un 41enne (Di martedì 11 agosto 2020) brutto incidente tra un monopattino elettrico e un mezzo dell’Ama nei pressi del Colosseo, a Roma. Un turista inglese di 41 anni e la sua compagna stavano passeggiando nella zona dei Fori Imperiali a bordo del monopattino elettrico quando, giunti ad un incrocio, non si sarebbero accorti del semaforo rosso attraversando la strada. Proprio in quel momento stava transitando un mezzo dell’Ama per la raccolta dei rifiuti, che li ha centrati in pieno. Fortunatamente la donna è rimasta illesa nell’impatto, mentre il 41enne inglese è rimasto ferito in modo lieve. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. I sanitari hanno soccorso il turista e l’hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta

