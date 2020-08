Positiva al Covid in discoteca: 11 persone finiscono in quarantena in Versilia (Di martedì 11 agosto 2020) Dopo ulteriori verifiche, effettuate dal Dipartimento di prevenzione, la Asl Toscana nord ovest conferma “un caso di positività in una persona che ha frequentato, nella notte fra l′8 e il 9 agosto, la discoteca Seven Apples di Marina di Pietrasanta (Lucca)”. La giovane risultata Positiva sarebbe una 18enne pisana.“L’indagine epidemiologica - spiega la Asl in una nota - ha portato all’individuazione di 11 contatti stretti, già in quarantena che, entro oggi saranno sottoposti al tampone nasofaringeo”. Allo scopo di contenere un eventuale contagio, la Asl fa appello a tutti coloro che si trovavano in discoteca la notte tra l′8 e il 9 agosto e residenti nel territorio dell’azienda sanitaria a mettersi in contatto “scrivendo una mail ... Leggi su huffingtonpost

iltirreno : L'Asl fa appello a tutti coloro che sabato 8 agosto erano nel locale a segnalarlo e a fare il tampone - fattoquotidiano : Parrucchiera positiva al Covid in provincia di Firenze: scattata la quarantena per 70 persone - ClarisseLeivi : Positiva al Covid in discoteca: 11 persone finiscono in quarantena in Versilia - danielamartani : RT @CesareSacchetti: Ricordate la storia pubblicata dal @Corriere della ragazza tornata positiva al Covid dalla Croazia? Questo signore aff… - toscanamedianew : Famiglia positiva a Casciana alta, sono 7 i casi | Attualità CASCIANA TERME LARI -