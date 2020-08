Perché la Lega attacca il governo per la nave-quarantena in Calabria se a chiederla è stata Jole Santelli? (Di martedì 11 agosto 2020) La mano destra non sa quello che fa la sinistra (e non parliamo di posizioni politiche dato che il corpo in questione è unico, o almeno dice di esserlo). La vicenda della navi quarantena, per ospitare i migranti, oggi tocca la Calabria con l’invio di un traghetto che ospiterà alcune persone per consentire loro di rimanere in isolamento lontani dalla terra ferma. Ma il Centrodestra sembra avere la cosiddetta sindrome della mano aliena: Jole Santelli rivendica questo risultato, rivendicando la posizione della sua Regione che da tempo chiede l’arrivo di queste imbarcazioni; la Lega attacca il governo per averle inviate. Insomma, l’opportunismo politico non conosce limiti. LEGGI ANCHE > Salvini fa campagna con la figlia che gioca con ... Leggi su giornalettismo

