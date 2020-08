Napoli, Di Lorenzo: “Alti e bassi, ma stagione indimenticabile” (Di martedì 11 agosto 2020) “Si è concluso il mio primo anno a Napoli. Alti e bassi, ma sicuramente è stata una stagione indimenticabile. Adesso un po’ di riposo e poi ripartiamo carichi per la nuova stagione”. Giovanni Di Lorenzo commenta così su Instagram il primo anno vissuto con la maglia del Napoli al termine del quale ha conquistato il primo titolo in carriera, vale a dire la Coppa Italia, trascorrendo però un anno particolare a causa della pandemia di coronavirus. Leggi su sportface

