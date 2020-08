Lourdes, fulmine colpisce la funicolare, dodici feriti (Di martedì 11 agosto 2020) Lourdes, fulmine colpisce la cabina della funicolare, dodici persone sono rimaste lievemente ferite, due in ospedale per accertamenti. Illeso un bimbo di pochi mesi. Paura a Lourdes, dopo che un fulmine ha colpito una cabina della funicolare causando il ferimento di dodici persone. Fortunatamente nessuno è in gravi condizioni e solo per due si è reso necessario il trasporto in ospedale per accertamenti. Nella cabina era presente anche un neonato, un bimbo di appena pochi mesi che fortunatamente non è rimasto ferito e rientra nella lista degli illesi. Lourdes, fulmine colpisce la funicolare Il violento temporale che ha investito ... Leggi su newsmondo

repubblica : Lourdes, fulmine sulla funicolare: numerosi feriti - SkyTG24 : Lourdes, fulmine sulla funicolare provoca black-out e frenata improvvisa: 12 feriti - MediasetTgcom24 : Francia, fulmine su funicolare di Lourdes: 12 feriti #lourdes - CatelliRossella : Lourdes, fulmine sulla funicolare: numerosi feriti - 3BMeteo : RT @RADIOBRUNO1: E' accaduto ieri pomeriggio #Lourdes #fulmine #11agosto #RadioBruno -