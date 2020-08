Libano, il primo ministro Diab consegna le dimissioni al presidente Aoun. Festeggiamenti a Beirut dopo l’annuncio (Di martedì 11 agosto 2020) Il primo ministro libanese Hassan Diab si dimette dal suo incarico. Arrivato al palazzo presidenziale di Baabda, ha presentato, di fronte alla stampa, la lettera di dimissioni al presidente libanese Michel Aoun. Le dimissioni, arrivano dopo i forti scontri e le rivolte che da giorni scuotono il paese dei cedri, dopo la devastante esplosione del porto di Beirut che ha fatto precipitare il Paese in una crisi sociale gia’ in corso per via della forte recessione economica aggravata dalla recente pandemia di Coronavirus. L'articolo Libano, il primo ministro Diab consegna le dimissioni al presidente ... Leggi su ilfattoquotidiano

