L’economia del futuro targata Giffoni (Di martedì 11 agosto 2020) di Francesco Bellofatto Creatività e imprenditoria a dimensione di giovani. I “dreamers”, giovani sognatori under30 che puntano a un futuro sostenibile e innovativo in cui le competenze digitali possano spianare loro la strada in un nuovo tipo di economia e un mercato del lavoro costantemente in evoluzione, si danno appuntamento dal 18 al 29 agosto a Giffoni Valle Piana, per la sesta edizione di Next Generation, rassegna realizzata da Giffoni Innovation Hub, creative agency ispirata e promossa da Giffoni Opportunity. In occasione della 50ma edizione del Film Festival, il programma si dividerà tra tavole rotonde, laboratori, workshop e sarà caratterizzata dal lavoro del DreamTeam, 15 ragazzi protagonisti di una serie di sfide all’ultima innovazione. Prevista, inoltre, una serie di ... Leggi su ildenaro

